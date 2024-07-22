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Kahraman şehitlerin eşyaları müzede sergileniyor

İHA
Giriş: 22.07.2024 11:05 Güncelleme: 22.07.2024 11:07
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Kahraman şehitlerin eşyaları müzede sergileniyor

Çankırı'da bulunan Şehitler Müzesi'nde Fethi Sekin, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ve Ömer Halis Demir başta olmak üzere 100'den fazla şehidin eşyaları sergileniyor. Müze vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

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