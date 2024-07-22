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Taksi durağına sopalı baskın: 3 yaralı

İHA
Giriş: 22.07.2024 15:38 Güncelleme: 22.07.2024 15:39
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Taksi durağına sopalı baskın: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde korsan taksici zannedildiği için darp edilen adamın yakınları, ellerinde sopalarla taksi durağını bastı. Olayda 3 kişi yaralandı.

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