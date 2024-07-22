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Samsun'da girdiği dere sonu oldu!

AA ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 01:44
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Samsun’da girdiği dere sonu oldu!

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişiden biri boğuldu, biri hastanede tedavi altına alındı.

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