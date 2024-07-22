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Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
Giriş: 22.07.2024 09:37 Güncelleme: 22.07.2024 09:37
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Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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