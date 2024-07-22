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Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle sona erdi

İHA
Giriş: 22.07.2024 09:33 Güncelleme: 22.07.2024 09:34
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Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle sona erdi

Yıldızı her geçen yıl daha da parlayan Erzincan’daki Ergan Dağında düzenlenen ve 3 gün süren Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Adrenalin tutkunları doyasıya stres attı.

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