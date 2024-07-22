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Ata tohumundan organik bal kabakları toprakla buluşturuldu

İHA
Giriş: 22.07.2024 09:44 Güncelleme: 22.07.2024 09:44
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Ata tohumundan organik bal kabakları toprakla buluşturuldu

Bayburt’ta ata tohumlarıyla sebze, meyve yetiştiren 74 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz ata tohumundan, organik bal kabaklarını toprakla buluşturdu.

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