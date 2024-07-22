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Motosiklette 2’si çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

İHA
Giriş: 22.07.2024 09:29 Güncelleme: 22.07.2024 09:29
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Motosiklette 2’si çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Aksaray’da 2’si çocuk 3 kişinin sıkışarak güçlükle bindiği ve çocuğun kullandığı tehlikeli motosiklet yolculuğu kameraya yansıdı.

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