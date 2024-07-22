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İstanbul'da “örümcek adam” gibi otele tırmanan hırsız kamerada

İHA
Giriş: 22.07.2024 12:16
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İstanbul’da örümcek adam gibi otele tırmanan hırsız kamerada

Beyoğlu'nda bir hırsız örümcek adam gibi tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı. Kağıthane'de ise bir hırsız korkuluktan tırmandığı bir daireden hırsızlık girişiminde bulundu. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

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