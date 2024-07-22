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Avcılar'ı karıştıran taciz iddiası! Tekme tokat dövüldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 11:22 Güncelleme: 22.07.2024 11:28
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Avcılar’ı karıştıran taciz iddiası! Tekme tokat dövüldü

İstanbul Avcılar sahilinde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. İddiaya göre 14 yaşındaki bir erkek çocuğuna tacizde bulunan şahıs çevredekiler tarafından dövülürken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Avcılar sahilindeki erkekler tuvaletinde 14 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi çevredekiler darbetti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Denizköşkler sahilindeki tuvalette meydana geldi. T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı.

Avcılar'da taciz iddiasına dayakAvcılar'da taciz iddiasına dayak

Olayın kısa sürede duyulmasıyla olay yerine toplanan kalabalık, T.C.'yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

Avcılar'da taciz iddiasına dayakAvcılar'da taciz iddiasına dayak

Çocuk Şube Ekibi tarafından koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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