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Adana'da inanılmaz ölüm

İHA
Giriş: 22.07.2024 12:14
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Adana’da inanılmaz ölüm

Adana'da kaza yapan motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi sulama kanalına düşüp 10 kilometre sürüklendikten sonra hayatını kaybetti, sürücü ise bekçiler tarafından kurtarıldı.

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