Sarıyer’de yürekleri ağza getiren olay! Bir anda oldu kimse anlam veremedi

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Belgrad Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belgrad Ormanı'nda piknik yapmak için araçlarını yol kenarına park eden vatandaşların araçlarının üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle ağaç devrildi.