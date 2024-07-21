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Sarıyer'de yürekleri ağza getiren olay! Bir anda oldu kimse anlam veremedi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.07.2024 23:12 Güncelleme: 21.07.2024 23:15
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Sarıyer’de yürekleri ağza getiren olay! Bir anda oldu kimse anlam veremedi

Sarıyer Belgrad Ormanı’nda akşam saatlerinde piknik yapanların park ettiği araçlarının üzerine ağaç devrildi. İlginç kaza sonrası araçlar hasar görürken bölgede kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Belgrad Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belgrad Ormanı'nda piknik yapmak için araçlarını yol kenarına park eden vatandaşların araçlarının üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle ağaç devrildi.

Belgrad Ormanı’nda ağaç araçların üzerine devrildi.Belgrad Ormanı’nda ağaç araçların üzerine devrildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçların üzerine devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından devrilen ağaç, araçların üzerinden kaldırıldı.

Belgrad Ormanı’nda ağaç araçların üzerine devrildi.Belgrad Ormanı’nda ağaç araçların üzerine devrildi.

Araçlarda kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yaşanan talihsiz olayda iki araçta hasar meydana geldi.

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