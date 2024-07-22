Bitmeyen sokak köpeği dehşeti! Hastanelik olan 54 yaşındaki kadın isyan etti: İlla ölmemiz mi gerekiyor?

İLLA ÖLMEMİZ Mİ GEREKİYOR?

İlk olarak Altınhisar Hastanesi'ne gittim oradan buraya sevk ettiler. Burada da sanki yorgan diker gibi benim o etleri diktiler. Kolum uyuşuk, dudağımdaki damar kopmuş. İlla ölmemiz mi gerekiyor? Ben korkuyorum, tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Ben bu korkuyu gerçekten nasıl atacağımı bilmiyorum.

ENFEKSİYONDAN BACAĞIM KESİLİRSE...

Gözümü kapatacağım zaman iki tane köpeğin üstüme geldiğini görüyorum. Köpekler sahipli, şikayetçiyim. İlla ki ölmemiz mi gerek? Benim hiç kimsem yok. Tek başına yaşayan biriyim. Enfeksiyondan bacağım kesilse kim bakar bana?"