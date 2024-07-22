Bitmeyen sokak köpeği dehşeti! Hastanelik olan 54 yaşındaki kadın isyan etti: İlla ölmemiz mi gerekiyor?
Türkiye'de sokak köpeği saldırıları her geçen gün artarken bir haber de Niğde'den geldi. 54 yaşındaki kadın 2 sokak köpeğinin saldırısına uğrarken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bedeninde oyuklar oluştuğunu söyleyen kadın "Sanki yorgan diker gibi benim o etleri diktiler. Kolum uyuşuk, dudağımdaki damar kopmuş. İlla ölmemiz mi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.
54 YAŞINDAKİ KADINA SALDIRDILAR
Niğde'de başıboş iki köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki kadın dakikalarca köpeklerden kurtulma mücadelesi verdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.
HER YERİNİ ISIRDILAR
Olay, dün akşam saatlerinde Altunhisar ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol (54), iş yerinden çıkıp evine gittiği esnada Çiftlik kavşağı terminal önünde bölgedeki bir fabrikanın 2 köpeği tarafından saldırıya uğradı.
Etraftakilerin yardımı ile köpeklerin elinden kurtulan; sol kolu, sol bacağı, ağız ve burun kenarı köpekler tarafından ısırılan Meryem Birol ilk olarak Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Birol Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
"BACAKLARIM VE KOLUM OYUK"
Hastanede tedavisi devam eden Meryem Birol yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı;
"İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler. 'Yardım edin' diye bağırdım ancak kimse gelmedi. Orada bir iş yeri var, biri elinde demirle geldi, vurdu ama köpekler bırakmadı yine. Bacaklarım ve kolum oyuk şimdi.
İLLA ÖLMEMİZ Mİ GEREKİYOR?
İlk olarak Altınhisar Hastanesi'ne gittim oradan buraya sevk ettiler. Burada da sanki yorgan diker gibi benim o etleri diktiler. Kolum uyuşuk, dudağımdaki damar kopmuş. İlla ölmemiz mi gerekiyor? Ben korkuyorum, tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Ben bu korkuyu gerçekten nasıl atacağımı bilmiyorum.
ENFEKSİYONDAN BACAĞIM KESİLİRSE...
Gözümü kapatacağım zaman iki tane köpeğin üstüme geldiğini görüyorum. Köpekler sahipli, şikayetçiyim. İlla ki ölmemiz mi gerek? Benim hiç kimsem yok. Tek başına yaşayan biriyim. Enfeksiyondan bacağım kesilse kim bakar bana?"
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