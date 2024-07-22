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11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA
Giriş: 22.07.2024 10:05 Güncelleme: 22.07.2024 10:08
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11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'gece vakti silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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