Yıldız Sarayı’nda ziyaretçi yoğunluğu! 1 günde binlerce kişi akın etti

Yıldız Sarayı’nı bir günde 7 bin 420 kişi ziyaret etti.

1 EYLÜL'E KADAR ÜCRETSİZ

Sarayı bugün 7 bin 420 kişi ziyaret etti. Yıldız Sarayı'nın 1 Eylül tarihine kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği öğrenildi.