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Yıldız Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu! 1 günde binlerce kişi akın etti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.07.2024 18:58
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Yıldız Sarayı’nda ziyaretçi yoğunluğu! 1 günde binlerce kişi akın etti

6 yıllık restorasyon sürecini tamamlayan Yıldız Saray'ı müzeye çevrildi ve açılışı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Görkemli görünümü ve müze olarak kapılarının açılması ile dikkat çeken Yıldız Sarayı bir günde 7 bin 420 kişiyi ağırladı. Ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğu saray 1 Eylül tarihine pazartesi günleri hariç her gün kadar ücretsiz şekilde ziyaret edilebilecek.

Osmanlı Devleti'nde hizmete alınan son saray olan Yıldız Sarayı, yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı.

Yıldız Sarayı’nı bir günde 7 bin 420 kişi ziyaret etti.Yıldız Sarayı’nı bir günde 7 bin 420 kişi ziyaret etti.

BİNLERCESİ AKIN ETTİ

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Yıldız Sarayı’nı bir günde 7 bin 420 kişi ziyaret etti.Yıldız Sarayı’nı bir günde 7 bin 420 kişi ziyaret etti.

1 EYLÜL'E KADAR ÜCRETSİZ

Sarayı bugün 7 bin 420 kişi ziyaret etti. Yıldız Sarayı'nın 1 Eylül tarihine kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği öğrenildi.

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