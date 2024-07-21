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Ataşehir'de koca dehşeti! Eşini ve çocuklarını bıçaklayıp kaçtı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.07.2024 18:28 Güncelleme: 21.07.2024 18:29
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Ataşehir’de koca dehşeti! Eşini ve çocuklarını bıçaklayıp kaçtı

Ataşehir'de gözü dönen bir şahıs evde çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi ile birlikte karısını defalarca bıçakladı. Araya girmek isteyen 8 ve 20 yaşlarındaki çocuklarını da bıçaklayan cani baba olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini ve 2 çocuğunu hastanelik etti.

Olay, Ataşehir ilçesi Esatpaşa Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, N.K.K. (44) ve eşi T.K. arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

Ataşehir'de bir şahıs tartıştığı eşini ve çocuklarını bıçakladı.Ataşehir'de bir şahıs tartıştığı eşini ve çocuklarını bıçakladı.

ARAYA GİREN ÇOCUKLARINI DA BIÇAKLADI

Kavga sırasında kendisini kaybeden N.K.K., eşini birçok yerinden bıçakladı. Onları ayırmak için araya giren 8 ve 20 yaşındaki çocuklarını da bıçakla yaralayan şahıs, aracına binerek kaçtı. Sesler üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan anne T.K. ameliyata alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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