Ataşehir’de koca dehşeti! Eşini ve çocuklarını bıçaklayıp kaçtı

Ataşehir'de bir şahıs tartıştığı eşini ve çocuklarını bıçakladı.

ARAYA GİREN ÇOCUKLARINI DA BIÇAKLADI

Kavga sırasında kendisini kaybeden N.K.K., eşini birçok yerinden bıçakladı. Onları ayırmak için araya giren 8 ve 20 yaşındaki çocuklarını da bıçakla yaralayan şahıs, aracına binerek kaçtı. Sesler üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan anne T.K. ameliyata alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.