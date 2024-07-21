Ataşehir'de koca dehşeti! Eşini ve çocuklarını bıçaklayıp kaçtı
Ataşehir'de gözü dönen bir şahıs evde çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi ile birlikte karısını defalarca bıçakladı. Araya girmek isteyen 8 ve 20 yaşlarındaki çocuklarını da bıçaklayan cani baba olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
ARAYA GİREN ÇOCUKLARINI DA BIÇAKLADI
Kavga sırasında kendisini kaybeden N.K.K., eşini birçok yerinden bıçakladı. Onları ayırmak için araya giren 8 ve 20 yaşındaki çocuklarını da bıçakla yaralayan şahıs, aracına binerek kaçtı. Sesler üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan anne T.K. ameliyata alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
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