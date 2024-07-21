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Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.07.2024 00:18
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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