SON DEPREMLER | Adana'da korkutan deprem! Sabahın ilk ışıklarında salladı
Son dakika haberine göre AFAD, sabah saat 05.55'te merkez üssü Adana Aladağ olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 9,26 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 9.26 km derinliğinde gerçekleşti.
İŞTE AFAD DEPREMİN DETAYLARI
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak paylaştı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
|21-07-2024 05:55:08
|37.6506
|35.3872
|9.26
|MW
|4.1
|Aladağ (Adana)
|633794
|21-07-2024 04:07:23
|38.265
|38.7567
|10.99
|ML
|2.9
|Pütürge (Malatya)
|633793
|21-07-2024 03:46:50
|40.3353
|43.2694
|7.32
|ML
|1.1
|Digor (Kars)
|633792
|21-07-2024 03:45:10
|41.3675
|33.5417
|7
|ML
|1.0
|Merkez (Kastamonu)
|633791
|21-07-2024 03:36:54
|39.5811
|28.0039
|11.17
|ML
|1.1
|Altıeylül (Balıkesir)
|633790
|21-07-2024 03:35:56
|38.2564
|38.7508
|11.23
|ML
|3.2
|Pütürge (Malatya)
|633786
|21-07-2024 03:28:59
|37.9442
|36.4875
|6.99
|ML
|1.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|633788
|21-07-2024 03:28:01
|37.2667
|37.0514
|11.76
|ML
|1.6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|633787
|21-07-2024 03:15:48
|38.5586
|38.0422
|6.93
|ML
|1.2
|Yazıhan (Malatya)
|633789
|21-07-2024 02:49:27
|39.9928
|38.8553
|6.9
|ML
|1.2
|Refahiye (Erzincan)
|633785
|21-07-2024 02:47:15
|37.8222
|35.7378
|16.19
|ML
|1.0
|Feke (Adana)
|633784
|21-07-2024 02:24:48
|36.7067
|36.5036
|9.01
|ML
|1.3
|Hassa (Hatay)
|633783
|21-07-2024 02:11:00
|40.3917
|27.1747
|6.99
|ML
|1.7
|Biga (Çanakkale)
|633782
|21-07-2024 02:02:54
|39.5469
|28.0189
|7.02
|ML
|1.3
|Bigadiç (Balıkesir)
|633781
|21-07-2024 01:58:44
|37.9297
|36.3908
|7.1
|ML
|1.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|633780
|21-07-2024 01:50:11
|40.7917
|33.8625
|19.98
|ML
|1.0
|Yapraklı (Çankırı)
|633778
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