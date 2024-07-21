SON DEPREMLER | Adana’da korkutan deprem! Sabahın ilk ışıklarında salladı

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Sarsıntı yerin 9.26 km derinliğinde gerçekleşti.