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Ağrı'da kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 23:48
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Ağrı’da kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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