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Tır sürücüsü yanmaktan son anda kurtuldu

İHA
Giriş: 21.07.2024 16:02 Güncelleme: 21.07.2024 16:02
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Tır sürücüsü yanmaktan son anda kurtuldu

Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole uçan tır alttan alev alarak yanmaya başlarken, sürücü son anda kapıyı açarak araçtan çıktı.

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