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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Giriş: 21.07.2024 16:00
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Samsun’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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