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Konuşmak için dışarı çağırdığı dini nikahlı eşini öldürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 16:04
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Konuşmak için dışarı çağırdığı dini nikahlı eşini öldürdü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, dini nikahlı 20 yaşındaki eşini konuşmak için dışarı çağıran şahıs, yanındaki bıçakla genç kadını öldürdü. 24 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

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