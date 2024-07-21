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Termometreler 46 dereceyi gösterdi! Antalya'da sahillere akın var...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 14:59
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Termometreler 46 dereceyi gösterdi! Antalya’da sahillere akın var...

Antalya'da termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği sıcaktan bunalanlar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Hava sıcaklığının 46, nem oranının 60 seviyelerine ulaştığı Antalya'da, bunaltıcı sıcaklık etkisini gösterdi.

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