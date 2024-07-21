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Bodrum'da ana isale hattı patladı! Çöken yola araç düştü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 14:56
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Bodrum’da ana isale hattı patladı! Çöken yola araç düştü

Muğla Bodrum'da ana su isale hattı patladı. Patlama sonrası yolda çukur oluştu. Çukura bir araç düşerken, bölgede su kesintilerinin meydana gelebileceği belirtildi.

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