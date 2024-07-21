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Modifiye tutkunları fuar alanında buluştu

İHA
Giriş: 21.07.2024 15:21 Güncelleme: 21.07.2024 15:21
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Modifiye tutkunları fuar alanında buluştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen modifiyeli araçlar festivali, araç sahipleri ve meraklılarını bir araya getirdi.

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