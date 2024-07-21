21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Şişli'de apartmanda yangın paniği! Bir anda etrafı sardı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 13:19
ABONE OL
Şişli’de apartmanda yangın paniği! Bir anda etrafı sardı

İstanbul Şişli'de öğle saatlerinde bir apartmanda yangın çıktı. 2'nci katta çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevler nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör