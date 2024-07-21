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Kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirilecek

İHA
Giriş: 21.07.2024 13:14 Güncelleme: 21.07.2024 13:15
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Kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirilecek

Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında kalp krizi sonrası oluşan hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirilecek.

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