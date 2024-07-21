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Eyüpsultan'da mıcır yüklü kamyon yan yattı! Trafik felç oldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 13:44
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Eyüpsultan’da mıcır yüklü kamyon yan yattı! Trafik felç oldu

İstanbul Eyüpsultan'da mıcır taşıyan bir hafriyat kamyonu bir başka aracın sıkıştırması sonucu yol ortasına devrildi. Kemerburgaz-Hasdal Yolu'nda meydana gelen kaza sonrası bölgede trafik aksarken, yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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