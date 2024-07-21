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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA
Giriş: 21.07.2024 15:52 Güncelleme: 21.07.2024 15:52
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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

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