Samsun’da acı olay! Girdiği denizden bir daha çıkamadı

Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Alaçam'ın Sancar Mahallesi'nden annesi, babaannesi ve kardeşleri ile denize girmek için Yakakent Kozköy'e gelen Gökçeboğaz İlköğretim okulu 4. Sınıf öğrencisi 13 yaşında ki Emir İşleyen, kardeşleriyle birlikte denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.