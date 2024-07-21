Pişkin kiracı evi talan etti! Kirayı ödemedi bir de camı çerçeveyi indirdi! İstanbul’da klasikleşen manzara...

KİRAYI ÖDEMEDİ BİR DE EVİ TALAN ETTİ



Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yer alan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Erdoğan H. 7 yıl önce Aykut K.'ye dairesini kiraya verdi. Evli ve çocuklu olan Aykut K. ile ev sahibi Erdoğan H. arasında 1 ay öncesinde ev tadilatı ve kira zammı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar karakolluk oldu ve anlaşmazlıklar bu noktadan itibaren yaşanmaya devam etti. Erdoğan H. ile Aykut K. arasındaki sorunlara kira borcu da eklenince taraflar bu kez yeniden tartışma yaşadı. Ev sahibi Erdoğan H. kiracısından dairesinden çıkmasını talep etti. Yaşanan tartışma fiziksel kavgaya döndü. İddiaya göre Erdoğan H.'ye kiracısının yanı sıra arkadaşları ve akrabaları da saldırdı. Saldırıda Erdoğan H. ile kavgayı ayırmaya çalışırken kafasına darbe alan eşi darp raporu aldı ve taraflar bir kez daha karakolluk oldu.