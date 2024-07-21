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Adıyaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 10:07 Güncelleme: 21.07.2024 10:07
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Adıyaman’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Hacı Yusuf Yazan'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

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