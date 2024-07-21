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Pendik'te orman yangını! Aydos'tan dumanlar yükseliyor

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 14:33 Güncelleme: 21.07.2024 15:21
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Pendik’te orman yangını! Aydos’tan dumanlar yükseliyor

Son dakika haberine göre Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Ormandan dumanlar yükselirken, ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin üst kısmında bulunan Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de fark edildi. İtfaiye ekiplerinin yardım talebi üzerine helikopterle havadan yangına müdahale edildi.

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Helikopterin Aydos Gölü'nden aldığı suyla yangına müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Öte yandan, Aydos Ormanı'nda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

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