Pendik’te orman yangını! Aydos’tan dumanlar yükseliyor

Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin üst kısmında bulunan Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.