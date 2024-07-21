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Ağrı'da kayıp dağcıları bulma çalışmaları sürüyor

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 14:31
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Ağrı’da kayıp dağcıları bulma çalışmaları sürüyor

Ağrı'da dağa tırmanarak iniş yolunda kaybolan 1'i kadın 2 dağcıyı bulmak için çalışmalar sürüyor. Ekipler dağcıları kurtarmak için seferber olurken, arama çalışmaları sırasında ayağı kırılan dağcıya da müdahale edildi.

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