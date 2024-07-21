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Koruma altındaki 14 öğrenciden büyük başarı! TÜBİTAK'ın sınavını kazandılar

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 12:02
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Koruma altındaki 14 öğrenciden büyük başarı! TÜBİTAK’ın sınavını kazandılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Çocuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 14 öğrenci, TÜBİTAK tarafından düzenlenen sınavı kazandı. Sınav sonucuna göre öğrenciler 11 farklı alanda eğitim görme hakkı kazandı.

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