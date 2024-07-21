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Bursa'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 12:04
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Bursa’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Bursa'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim olurken alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. İşte detaylar...

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