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20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı! Cezaevine gönderildi...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 11:56
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20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı! Cezaevine gönderildi...

Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan Ş.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. İşte detaylar...

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