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Antalya’da rekor sıcaklık nedeniyle sokaklar boşaldı, sahiller doldu

İHA
Giriş: 21.07.2024 16:05
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Antalya’da rekor sıcaklık nedeniyle sokaklar boşaldı, sahiller doldu

Meteoroloji’nin ‘Tehlikeli sıcaklık’ uyarısı verdiği Antalya’da cadde ve sokaklar boş kalırken, sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Konyaaltı Sahili’nde aldı.

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