Eşine sürpriz olarak aldı yerinde göremeyince şoke girdi

Konteynerin çalındığı yer



EŞİNE SÜRPRİZ İÇİN ALMIŞ

Eşine sürpriz yapmak için yaptığı badana ve boya işinden kazandığı parayla konteyner aldığını belirten Karagöz, "Yaklaşık 7 aydır badana boya işi yapıyorum. Buradan kazandığım parayla eşime sürpriz hediye olsun diye biriktirdiğim parayla karavan almıştım. Bütün emek çöpe gitti. Tekerleği vardı. Traktörle halata bağlayıp o şekilde götürmüşler. O şekilde duyum aldım. Alan kişi beni duyarsa getirsin. Hiç birbirimizi görmeyelim koysun gitsin. Şikâyetçi de olmayacağım. Eğer getirmezse kanımın son damlasına kadar konteyneri bulmak için mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

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