Kağıthane’de korkunç olay! Sürücü kalp krizi geçirdi çarptığı kadının bacağı koptu





Kuryeye çarpıp kaçtı, ailesiyle geri döndü

Gültepe'de önceki akşam bir sokakta yaşanan diğer bir kazada ise sipariş götürmek için seyreden motosikletli kuryeye bir otomobil çarpıp kaçtı. Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü ailesiyle birlikte olay yerine geri döndü. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.