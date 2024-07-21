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Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 14:10
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Edirne’de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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