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Gaziantep'te midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Giriş: 21.07.2024 14:16
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Gaziantep’te midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Gaziantep'te midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Gökhan K. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar...

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