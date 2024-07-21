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İstanbul’da motosikletli ve yaya arasında güldüren 'yol verme' diyaloğu

İHA
Giriş: 21.07.2024 15:41 Güncelleme: 21.07.2024 15:41
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İstanbul’da motosikletli ve yaya arasında güldüren ’yol verme’ diyaloğu

İstanbul'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile yaya geçidinde yol vermek istediği vatandaş arasında güldüren geçiş önceliği diyaloğu, kask kamerasına anbean yansıdı.

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