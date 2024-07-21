21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İş yerinin camlarını taşla kıran şahıs gözaltına alındı

İHA
Giriş: 21.07.2024 15:43
ABONE OL
İş yerinin camlarını taşla kıran şahıs gözaltına alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir iş yerinin camlarını taşla kıran şahıs gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör