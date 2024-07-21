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Serinlemek için girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı

İHA
Giriş: 21.07.2024 15:39 Güncelleme: 21.07.2024 15:39
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Serinlemek için girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi son anda cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

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