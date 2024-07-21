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80 yaşında tarlada gençlere taş çıkartıyor: "Çalışmadan duramıyorum"

İHA
Giriş: 21.07.2024 15:45 Güncelleme: 21.07.2024 15:45
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80 yaşında tarlada gençlere taş çıkartıyor: Çalışmadan duramıyorum

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ailesi ile birlikte çiftçilik yapan 80 yaşındaki Vahittin Ciğerci, çalışma azmi ile gençlere taş çıkartıyor. Tarlada çalışıp çapa yapan Ciğerci, "Gençlere bakıyorum 'bacağım, belim ağrıyor' diye sızlanıyorlar. Hareket etmemelerinden kaynaklanıyor" dedi.

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