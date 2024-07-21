21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 14:20
ABONE OL
Diyarbakır’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3’ü çocuk 5 yaralı

Diyarbakır'da Bismil mevkisinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör