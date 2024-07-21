Gazeteci Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı! Sağlık durumu nasıl?
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde düşerek başını çarptı. Çarpanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşan ve ince bir kanamayla karşılaşan Cıvaoğlu, dün akşam kaldırıldığı yoğun bakımdan çıkarıldı. İşte detaylar...
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Civaoğlu dün akşam gittiği restoranda dengesini kaybederek düştü ve başını çarptı. Hastaneye kaldırılan Cıvaoğlu, çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşması ve ince bir kanama tespit edilmesi üzerine yoğun bakıma alındı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Cıvaoğlu bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı. Cıvaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtildi. Doktorlar Civaoğlu'nun tedbir amaçlı bir süre daha gözlem altında tutulacağını ifade etti.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI
Cıvaoğlu bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı. Çarpma sonucu meydana gelen beyin kanamasının herhangi bir hasara neden olmadığı kaydedilirken, ünlü ismin konuşma ve hafıza sorunu olmadığı, sağlıklı olduğu belirtildi.
GÜNERİ CİVAOĞLU KİMDİR?
30 Temmuz 1939 Ankara doğumlu olan Güneri Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken aynı zamanda gazetecilik de yaptı. Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı.
TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında olan Civaoğlu, sonraki yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kuran Cıvaoğlu, 1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı ve Show TV'nin genel müdürü oldu.
1996'dan sonra Milliyet Gazetesi'nin başyazarı olan Civaoğlu, Kanal D'de yorum programı yaptı. "Durum" adlı programı sunan Civaoğlu, yine Kanal D'de "Şeffaf Oda" adlı programı hazırlayıp sundu.
Civaoğlu, 2013 yılında TV8'e geçti ve üç yıl bu kanalda çalıştı. Bilgi Üniversitesi'nde İletişim dersleri veren Güneri Cıvaoğlu, aynı zamanda İstanbul Barosunda kayıtlı avukattır.
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