Demir yollarında elektrikli dönüşüm! Yüzde 237 arttı

Demir yollarında elektrikli dönüşüm

"MEVCUT KONVANSİYONEL HATLARIMIZIN 993 KİLOMETRELİK KESİMİNDE YAPIM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Son 21 yılda mevcut hatların elektrikli hale getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar ile 2002 yılında 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunun yüzde 237 oranında bir artışla 2024 yılı Mayıs ayı itibariyle toplam 7 bin 142 kilometreye ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, "Mevcut konvansiyonel hatlarımızın 993 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bu hatlar; Malatya – Elazığ, Karaman – Ulukışla, Alayunt - Afyon – Konya, Köseköy – Gebze. Tobalı - Ödemiş hattımızda ise çalışmalarımızı tamamladık. 2 bin 926 kilometrelik kesim için ise proje ve ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Mevcut ve yapımı devam eden projelerimiz ile orta vadede elektrikli hat oranımızı yüzde 90'a yükseltmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.