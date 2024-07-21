Akünün içinden çıkanlar şoke etti! Tam 11 kilo...





Uyuşturucu kuryeliği yapan şüpheliler araçlarından çıkarttıkları aküyü alıcıya verdiği esnada narkotik polisleri şüphelileri yakaladı. Akünün içerisinden 11 kilo esrar ele geçirildi.

"BİLMİYORDUK"



Her iki şüpheli de ifadesinde "Uyuşturucu madde olduğunu bilmiyorduk, akü değiştirecektik" diye savunma yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.