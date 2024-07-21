Akünün içinden çıkanlar şoke etti! Tam 11 kilo...
Adana'da narkotik polisleri akü içinde 11 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli ifadelerinde uyuşturucu olduğunu bilmediklerini öne sürerken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S. A. (30) ve M.F.'nin (23) kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu şüphelileri takibe aldı.
Uyuşturucu kuryeliği yapan şüpheliler araçlarından çıkarttıkları aküyü alıcıya verdiği esnada narkotik polisleri şüphelileri yakaladı. Akünün içerisinden 11 kilo esrar ele geçirildi.
"BİLMİYORDUK"
Her iki şüpheli de ifadesinde "Uyuşturucu madde olduğunu bilmiyorduk, akü değiştirecektik" diye savunma yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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