Burdur’da kayıp olarak aranan vatandaş ölü bulundu

Burdur'da ölü bulunan Halil Alagöz



ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, MEB AKUB, Burdur Arama Kurtarma gönüllüleriyle yapılan arama çalışmaları sonucu Alagöz, evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta Burdur Gölü yakınındaki bir tarlada hareketsiz bulundu. Sağlık ekibi, Alzheimer hastası Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede ölümü şüpheli olduğu değerlendirilen Alagöz'ün cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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